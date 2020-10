Um zu verstehen, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Herausforderungen haben könnte, denen sich die Regierungen nach der Pandemie gegenübersehen würden, habe NN IP drei wichtige Unbekannte identifiziert. Durch die Analyse, wie sich diese Unbekannten entwickeln könnten und wie schnell sowie dauerhaft diese Veränderungen sein könnten, könnten sich Investoren besser für eine Welt nach der Pandemie aufstellen.



Werde der Liberalismus einem populistischen Nationalismus oder einer "neuen Linken" weichen?



Das Ende der Globalisierung nach der Finanzkrise 2008 habe einen Nährboden für rechtspopulistische Politiker geboten, die einfache Lösungen für die Menschen angeboten hätten, die durch die Globalisierung auf der Strecke geblieben seien. Jetzt, in der Zeit nach der Pandemie, könnten liberale Regierungen unter Druck geraten, weil die Vorteile der Globalisierung schwinden würden und die Ungleichheit ein dringliches Problem bleibe, während populistische Politiker dadurch gefährdet seien, dass ihre Abneigung gegen technokratische Politiker oft mit einem schlechten Management der Pandemie einhergegangen sei.



Dies könnte zu einer Art Gegenreaktion führen, die progressiven Politikern den Weg ebne, und den Respekt vor Fakten wieder herstelle. Diese "neuen linken" Politikerinnen und Politiker finde man häufig in den grünen Parteien Europas. Sie würden für eine moderne Art der Inklusion kämpfen, bei der gesellschaftliche Themen mehr Aufmerksamkeit erhalten würden, und öffentlichen Themen wie Gesundheitsversorgung, Umwelt, Bildung und Infrastruktur höhere Priorität einräumen würden. Die allgemeine politische Richtung der neuen Linken ziele eher auf Chancengleichheit als auf gleiche Einkommen ab.



Starker Staat oder Laissez-faire?



Die jüngsten Lockdown-Maßnahmen hätten die persönlichen Freiheiten verletzt und zu Grenzschließungen geführt. Die Pandemie habe auch dazu geführt, dass die meisten Regierungen mit steigender Arbeitslosigkeit und Verschuldung konfrontiert gewesen seien, was den Druck zur Erhöhung der Steuern verstärkt habe. Kurzum, die Regierungen hätten in letzter Zeit weit mehr Macht ausgeübt als in der Vergangenheit, und die neuen wirtschaftlichen Herausforderungen würden weitere Interventionen in der Zukunft erfordern. Ein "starker Staat" könnte auf zwei unterschiedlichen Gebieten intervenieren: auf der Ebene der individuellen Rechte oder als dominanter Marktteilnehmer in der heimischen Wirtschaft.



Ein neuer Kalter Krieg



Die Pandemie könnte der Katalysator für einen Kalten Krieg zwischen den USA und China sein. Sie würde die Koexistenz von internationaler Zusammenarbeit und wirtschaftlichem Wettbewerb zwischen den Ländern beenden und die Beziehungen auf strategischen Wettbewerb und eine Politik der Stärke verlagern. Die "America First"-Doktrin von US-Präsident Donald Trump versuche, die multilaterale Ordnung, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut hätten, rückgängig zu machen. Dieser Ausstieg schaffe ein Machtvakuum, das China zu füllen versuche. Wenn der Trend zur Politik der Stärke die Oberhand gewinne, würden sich alle Länder für eine Seite entscheiden müssen.



Für Europa könnte ein neuer Kalter Krieg ein Schlüsselmoment darstellen. Die äußere Bedrohung könnte der Katalysator für mehr politische, militärische und wirtschaftliche Integration sein. Die Unterschiede zwischen den vielen Ländern Europas hätten jedoch zwei Folgen. Erstens sei es unwahrscheinlich, dass sich alle europäischen Länder für die gleiche Seite entscheiden würden. Zweitens werde die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern genügen, um eine Union zu schaffen, die stark genug sei im globalen Wettlauf zu bestehen. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass eine solche Union das nationalstaatliche Modell vollständig aufgeben und selbst zu einer führenden Macht werden würde. In der europäischen Politik gehe es üblicherweise darum, die richtige Balance zu finden. (28.10.2020/ac/a/m)





