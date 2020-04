Bonn (www.aktiencheck.de) - Neue Daten zu den Pkw-Neuzulassungen zeigen, wie hart die Branche in einzelnen Ländern von der Corona-Krise getroffen wurde, so die Analysten von Postbank Research.



Danach sei die Nachfrage im März im Vorjahrsvergleich europaweit um 52 Prozent gefallen. Besonders stark seien die Neuzulassungen in Italien (-85 Prozent), Frankreich (-72 Prozent) und Spanien (-69 Prozent) zurückgegangen. In Deutschland sei die Nachfrage mit einem Minus von 38 Prozent dagegen weniger stark eingebrochen. Ein ähnliches Bild zeige sich mit Blick auf die einzelnen Marken bzw. Hersteller. Während deutsche Autobauer im März einen Rückgang von "nur" 42 Prozent hätten verkraften müssen, sei der Markt für Hersteller aus anderen Ländern um 58 Prozent eingebrochen. Auch wenn Autohäuser in Deutschland ab heute wieder öffnen dürften und die Pkw-Produktion langsam anlaufe, dürfte der Weg zur Normalität noch sehr weit sein.



Die großen deutschen Autobauer sollten die durch Corona verursachten Belastungen verkraften, da sie über ausreichend Liquiditätsreserven verfügen würden, um die Verluste aufzufangen. Allerdings werde der schwache Pkw-Markt wegen der herausragenden volkswirtschaftlichen Bedeutung des Sektors in vielen europäischen Ländern das Wachstum stark dämpfen. Der Euro habe gegenüber dem US-Dollar nach Veröffentlichung der Daten moderat nachgegeben, habe sich im weiteren Tagesverlauf dann aber wieder etwas erholen können. (20.04.2020/ac/a/m)



