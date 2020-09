Die Einzelhandelsbranche habe die Auswirkungen von COVID-19 auf allen Märkten zu spüren bekommen. Zu einem Zeitpunkt, da sie bereits unter strukturellen Veränderungen gelitten habe, habe die Pandemie die Konsolidierung noch beschleunigt. Überleben würden die Handelsunternehmen, die digitale Strategien, wie beispielsweise den Allkanal-Vertrieb, bereits erfolgreich eingeführt und ihre Geschäftspraktiken überdacht hätten. Weil die Grenzen zwischen digitalem und physischem Einzelhandel immer mehr verschwimmen würden, würden Händler von ihren Vermietern erwarten, variablere Messgrößen, wie unter anderem die Kundenfrequenz, in die Verträge einbeziehen. Seit der Pandemie hätten einige Vermieter eigene E-Commerce-Plattformen aufgebaut, damit Einzelhändler ihr Verkaufsnetz hätten erweitern können. Es würden also zukünftig solche Vermieter im Einzelhandel erfolgreicher sein, die schnell auf die sich verändernden Bedürfnisse ihrer Mieter eingehen könnten.



Die Experten würden auch davon ausgehen, dass Einzelhändler stärker auf eine vielfältige Zielkundenbasis am Standort achten würden, was Einkaufszentren in den Vorstädten von Singapur, Australien oder auch in Hongkong attraktiver machen könnte. Für Einkaufsstraßen, die stark von Touristen abhängig seien, wie das Ginza-Viertel in Tokio oder das Myeongdong-Viertel in Seoul, sollte es in den nächsten zwölf bis 24 Monaten Mietkorrekturen geben.



Während der Pandemie hätten viele Unternehmen über einen längeren Zeitraum die Möglichkeiten von Home-Office-Lösungen testen können. Nun würden sie die Raumnutzung den neuen Bedürfnissen anpassen - vor allem mit Blick auf Größe, Standort und Qualität. Die Ansprüche an die Ausstattung, beispielsweise mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, oder Serviceleistungen, würden steigen. Noch sei es zu früh, eine verlässliche Aussage über die Folgen der Krise zu machen, aber die Experten würden nicht erwarten, dass Büros überflüssig würden. Für die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch bleibe das persönliche Miteinander wichtig. Außerdem sei es in der APAC-Region gar nicht allen Büroangestellten möglich, produktiv von zu Hause aus zu arbeiten: Der Trend gehe gerade in den großen Städten Japans oder in Hongkong zu kompaktem Wohnraum, der oft von mehreren Generationen einer Familie gemeinsam genutzt werde. In Tokio zum Beispiel messe die durchschnittliche Wohnung 65,9 Quadratmeter, rund 20 Prozent der 6,8 Millionen Haushalte der Stadt würden auf weniger als 20 Quadratmetern leben.



Insgesamt würden die Experten davon ausgehen, dass zentrale Lagen mit einem hohen Anteil an Premium-Objekten vergleichsweise widerstandsfähig bleiben würden: Die Geschäftsbezirke einiger Mega-Städte wie Tokio, Osaka oder Seoul hätten aktuell sehr geringen Büroleerstand. In Märkten mit hohem Angebotsdruck, wie Sidney, Melbourne, Hongkong und Singapur hingegen könnten die Mieten in den nächsten zwölf bis 18 Monaten zurückgehen.



Besonders in Japan halte der Trend zum Stadtleben auch nach Ausbruch der Pandemie an, nachdem Studien ergeben hätten, dass die Wohnungsdichte offenbar nicht wesentlich zur raschen Ausbreitung von COVID-19 beitrage. Die Städte würden mit kürzeren Wegen zur Arbeit, mehr Freizeitangeboten und dem Zugang zu Dienstleistungen wie Lieferungen von Produkten nach Hause punkten. Zudem gelte in Japan, wo Naturkatastrophen wie Erdbeben an der Tagesordnung seien, die stabilere Infrastruktur in den Städten als sicherer für die Bewohner. Arbeitsmöglichkeiten für Angestellte würden sich wahrscheinlich auch weiterhin auf Städte wie den Großraum Tokio oder Osaka konzentrieren, was diese Standorte für die Generation Z attraktiv mache.



Mehrfamilienwohnungen in Japan würden von einer stabilen Nachfrage und einem positiven Mietwachstum profitieren. Die Krise habe daran nichts geändert. Da der Arbeitsmarkt nach wie vor gesund sei, würden die Vermietungszahlen nicht signifikant sinken. Dieser Sektor habe bereits in vergangenen Abschwungphasen starke Resilienz gezeigt.



Aber auch dieser Bereich der Immobilienwirtschaft könnte sich durch die mögliche Zunahme der Home-Office-Lösungen strukturell verschieben. Größere Wohnungen könnten beliebter werden, weil für das effektive Arbeiten von Zuhause aus mehr Platz benötigt werde und es immer mehr Haushalte mit Doppelverdienern gebe. Als attraktiv würden auch Objekte mit intelligenten Systemen zur Überwachung der Luftqualität oder des Strom- und Wasserverbrauchs gelten. Der steigende Bedarf an solchen Wohnungen könnte Mieter auf die kostengünstigeren Lagen ausweichen lassen - so im Großraum Tokio auf Yokohama. Durch ihren defensiven Charakter in turbulenten Zeiten dürften gut gelegene erstklassig ausgestattete Mehrfamilien-Wohneinheiten im Großraum Tokio und Osaka auch in den nächsten drei Jahren stabile Erträge liefern. (10.09.2020/ac/a/m)





