Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ende Januar veröffentlichten Daten zum weltweiten physischen Goldmarkt zeigen, dass die Corona-Pandemie im Gesamtjahr 2020 die schwächste Goldnachfrage seit dem Finanzkrisenjahr 2009 zur Folge hatte, so die Analysten der DekaBank.



Die Schmucknachfrage habe sich zwar gegen Jahresende von ihrem Absturz erholt, sei aber insgesamt pandemiebedingt schwach geblieben. Das Gegenteil sei bei der Investmentnachfrage der Fall gewesen, die für das Gesamtjahr gerechnet einen neuen Rekordwert erreicht habe (insbesondere wegen der Nachfrage nach Gold-ETFs), aber im Schlussquartal wegen der Stimmungsaufhellung an den Aktienmärkten in Verbindung mit einem Goldpreisrückgang zur Schwäche geneigt habe. Die Notenbanken hätten 2020 weniger Gold als in den Vorjahren gekauft. Bei der Goldminenproduktion habe die Pandemie ebenfalls Bremsspuren hinterlassen. Die Aussichten für den Goldpreis würden auch nach der Überwindung der Pandemie konstruktiv bleiben, vor allem wegen der noch lange Jahre anhaltenden stark expansiven Geld- und Fiskalpolitik.



Obwohl die akute Corona-Krise im Jahr 2021 weitgehend überwunden werden dürfte und sich die Weltwirtschaft von den konjunkturellen Rückschlägen erholen werde, bedürfe es noch mehrerer Jahre einer stark expansiven Geldpolitik als Unterstützung. Zudem würden die krisenbedingt massiv gestiegenen Schuldenstände der Staaten nicht nennenswert abgebaut werden. Zwar rechnen die Analysten der DekaBank für die kommenden Jahre nicht mit einem starken Anstieg der Inflation, dennoch bleibt das Umfeld für Gold aufgrund der anhaltenden Stützungsmaßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik konstruktiv. Die Corona-Krise habe die erwartete Dauer der ultra-expansiven Geldpolitik sogar verlängert. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden auch in den kommenden Jahren vernachlässigbar niedrig bzw. sogar negativ bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Da Gold eine Geldanlage ohne laufende Erträge ist, trauen die Analysten der DekaBank dem Goldpreis auf lange Sicht nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zu. (Ausgabe Februar 2021) (05.02.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



