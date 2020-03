Boston (www.aktiencheck.de) - Es ist schwer, sich Ereignisse auszumalen, die für sich allein genommen eine Markterholung auslösen können, so Altaf Kassam, Leiter des Investment Strategy & Research EMEA bei State Street Global Advisors im Kommentar zur Corona-Krise.



Was man wirklich brauche, seien mehrere gute Nachrichten, die zufällig gleichzeitig auftreten würden. Im Idealfall wären die "Top drei": Erstens die glaubwürdige Nachricht über einen Impfstoff oder eine Behandlungsmöglichkeit, zweitens die Rückkehr der Risikokapazität in den Handel, insbesondere an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere und an den Finanzierungsmärkten und drittens glaubwürdige Schätzungen über das Ausmaß des Wirtschaftsabschwungs im zweiten und dritten Quartal unter der Voraussetzung, dass die derzeitigen Sperrmaßnahmen beibehalten würden. Und der vierte Punkt, der als Zündstoff für die Märkte fungieren könnte? Ein koordinierter fiskalischer Plan für die Zeit nach dem Virus. Und es habe den Anschein, dass dieser bereits in Kraft sei. Der Silberstreif am Horizont zeige sich, denn man erwarte, dass viele Regierungen, sobald das Virus abklinge, die Wirtschaft mit einem koordinierten fiskalischen Stimulus wieder in Gang bringen würden, so dass die Wirtschaftsaktivität schnell wieder aufgenommen werden könnte. (Ausgabe vom 18.03.2020) (19.03.2020/ac/a/m)



