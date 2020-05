Boston (www.aktiencheck.de) - Während wir noch die Schlagzeilen zur zweiten COVID-19-Welle durchkämmen, werden schon die zweiten Wellen wirtschaftlicher Schäden sichtbar, so Christopher Smart, Chef-Globalstratege und Leiter des Barings Investment Institute, im aktuellen Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.Der Aktienmarkt scheine mit der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung zufrieden zu sein, da er unverkennbar aufwärts gerichtet bleibe und die staatliche Unterstützung weiterhin unerschütterlich sei. Die Ankündigung eines neuen gemeinsamen EU-Unterstützungspakets sei für die europäische Integration von historischer Bedeutung, aber sie trage auch dazu bei, die Erwartungen an das europäische Wachstum zu untermauern. Die Debatte in den Vereinigten Staaten sei komplizierter, aber es sei schwer vorstellbar, dass die politischen Führer in den Monaten vor einer Wahl gegen mehr Unterstützung stimmen würden.Der Herbst könnte ein viel dramatischeres Bild liefern, wenn sich weitere Schadenswellen ankündigen würden, der politische Konsens zum Stillstand komme und sich der Weg aus der Rezession zu verlängern beginne. Im Moment seien die ersten Schritte zurück zur Normalität jedoch schon deshalb aufregend, weil sie in die richtige Richtung weisen würden. (28.05.2020/ac/a/m)