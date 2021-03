Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist nun ein Jahr her, dass die Corona-Pandemie mit Wucht in Wirtschaft und Gesellschaft in Europa und den USA eingebrochen ist, nachdem sie bereits zwei Monate zuvor in Asien ähnliche Effekte hervorgerufen hatte, so die Analysten der DekaBank.



Ab dem 27. Januar 2020 mit dem ersten bekanntgewordenen Corona-Fall in Bayern habe sich das Virus zunächst in Deutschland eingeschlichen, um sich dann in immer größerer Geschwindigkeit auszubreiten. Am 22.März 2020 sei es dann soweit gewesen: Lockdown. Das private und wirtschaftliche Leben sei heruntergefahren worden, Grenzen geschlossen worden, Versammlungen von mehr als zwei Personen seien verboten gewesen, Bußgelder inklusive. Dass dies der Beginn eines langen dunklen Tunnels für Wirtschaft und Gesellschaft weltweit sein würde, sei damals nur den wenigsten klar gewesen.



Obwohl es vielen Unternehmen unter Corona-Bedingungen nicht gut gehe, hätten insgesamt die Volkswirtschaften im Großen und Ganzen eine erstaunliche Robustheit gegenüber den Erschütterungen an den Tag gelegt. Ein wesentlicher Grund hierfür seien die immensen Stabilisierungsmaßnahmen von Staaten und Notenbanken. Diese Robustheit ermögliche den allermeisten Ländern vor allem einen Neustart nach der Pandemie. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in den verschiedenen Branchen sehr unterschiedliche Auswirkungen gebe. Die Gräben zwischen Gewinner und Verlierern würden mit fortschreitender Dauer der Pandemie immer tiefer. (18.03.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.