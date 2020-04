Boston (www.aktiencheck.de) - Mit der Ankündigung des Weißen Hauses, dass die Wiederaufnahme des Geschäftslebens von den Bundesstaaten gesteuert werden soll, wird die Makro-Geschichte zu einer Mikro-Geschichte, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, im Kommentar zur Corona-Krise.Es habe auch einige gute Nachrichten von internationaler Seite gegeben. Bei den virtuellen Frühjahrstagungen von IWF und Weltbank in dieser Woche sei es zu einer Einigung zwischen Ländern gekommen, die sich selten über irgendetwas einig seien - darunter China und die USA - über Maßnahmen zum Schuldenerlass, neue Kredite und Zuschüsse für die ärmsten Länder der Welt, die vom Zusammenbruch der globalen Nachfrage hart getroffen worden seien. Es werde noch mehr erforderlich sein, aber es sei ein vielversprechender Anfang gewesen.Dennoch hätten die grässlichen US-Beschäftigungsdaten dieser Woche an die anhaltenden Schäden des Lock-downs erinnert. Es werde erneute Aufrufe an Washington geben, noch mehr Geld aufzubringen, jetzt, da der Paycheck Protection Plan erschöpft zu sein scheine. (Ausgabe vom 18.04.2020) (20.04.2020/ac/a/m)