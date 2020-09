Börsenplätze Coreo-Aktie:



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) weiterhin zu kaufen.Am 14.09.2020 habe die Coreo AG die seit dem 24.08.2020 laufende Anleiheemission abgesagt. Vom geplanten Emissionsvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro seien bis Ende der verlängerten Zeichnungsfrist (14.09.2020) rund 10 Mio. Euro platziert worden. Damit ließe sich die ursprüngliche Investitionsplanung nicht umsetzen. Gemäß Mittelverwendung habe die Coreo AG einerseits die Rückführung der bis 2022 laufenden Optionsanleihe mit einem ausstehenden Volumen von 15 Mio. Euro sowie andererseits die Finanzierung neuer Investitionen im Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich geplant. Als Ersatz für das nun abgesagte öffentliche Angebot plane die Gesellschaft dennoch eine Privatplatzierung in Höhe des ursprünglichen Anleihevolumens von 30 Mio. Euro an einen namhaften Investor sowie an die beiden Ankeraktionäre durchzuführen.Gemäß Unternehmensangaben würden sich die diesbezüglichen Gespräche in einem fortgeschrittenen Zustand befinden. Nach der Anpassung der Anleihekonditionen sollte in den kommenden Wocheneine Finalisierung der Privatplatzierung erfolgen. Im Vergleich zur bisherigen Anleiheemission würden sich für die Aktionäre der Coreo AG, bis auf die Konditionenanpassung, die nach Ansicht der Analysten geringfügig ausfallen sollte, keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Dabei wäre die Vollplatzierung des ursprünglich geplanten Volumens von 30 Mio. Euro sichergestellt, womit die ursprüngliche Investitionsplanung umgesetzt werden könnte. Nach wie vor wäre dann die Rückzahlung der bis 2022 laufenden Optionsanliehe mit einem ausstehenden Volumen von rund 15 Mio. Euro möglich. Der Kupon der Optionsanleihe in Höhe von 10% sollte deutlich oberhalb der Verzinsung im Rahmen der Privatplatzierung liegen, woraus sich erhebliche Zinseinsparungen erzielen lassen sollten.Darüber hinaus plane die Gesellschaft zeitnah Immobilien im Wert von über 40 Mio. Euro zu erwerben, für die bereits Exklusivitätsvereinbarungen vorlägen. Die nach der Rückzahlung der Optionsanleihe noch vorhandenen rund 15 Mio. Euro würden für die Umsetzung der konkret geplanten Immobilienakquisitionen ausreichen. Bei einem unterstellten LTV (Loan-to-Value) von etwa 66% könnte die Gesellschaft neue Objekte in einem Volumen von bis zu 50Mio. Euro erwerben. Trotz der Absage der Anleiheemission sei insgesamt der Umstand, wonach der Gesellschaft das ursprünglich anvisierte Volumen von 30 Mio. Euro zufließen dürfte, als positiv zu werten. Zumal die Coreo AG zu einem späteren Zeitpunkt auf Basis der geleisteten Vorarbeiten, erneut eine Anleiheemission durchführen könne. Zur Realisierung des von den Analysten bisher prognostizierten Portfoliowachstums von jeweils 40 Mio. Euro in 2020 und in 2021 benötige die Gesellschaft dabei weitere Mittel. Die bisherigen Prognosen würden ihre Gültigkeit behalten.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen das im Rahmen der Anno-Studie ermittelte Kursziel von 2,60 Euro und vergeben damit weiterhin das Rating "kaufen" für die Coreo-Aktie. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link