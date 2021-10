Mit dem am 07.09.2021 gemeldeten Erwerb einer Logistikimmobilie in Delmenhorst dürfte ein wesentlicher Teil dieser Annahme nun Realität geworden sein. Auf einer Gesamtmietfläche von ca. 29.900 qm belaufe sich die auf mehrere Mietparteien verteilte Jahresmiete aktuell auf rund 0,5 Mio. Euro. Eine Aussage zum Kaufpreis sei nicht gemacht worden. Unter der Voraussetzung eines für die Coreo AG typischen Multiples von 10 bis 12,5 dürfte der Kaufpreis zwischen 5,00 und 6,25 Mio. Euro liegen. Entsprechend der Strategie, Objekte zu erwerben, die noch Entwicklungspotenzial hätten, dürfte auch bei diesem Objekt ein Ausbau der Mieterträge erfolgen. Von der Gesamtmietfläche in Verbindung mit der aktuellen Jahresmiete ausgehend, errechne sich aktuell ein niedriger Mietpreis (1,50 Euro/qm gemäß GBC-Schätzungen), welcher nach Erachten der Analysten der GBC AG ein deutliches Steigerungspotenzial nach sich ziehe.



Während die Analysten der GBC AG bei den Veräußerungserlösen und beim Veräußerungsergebnis sowie bei den Mieterträgen ihre 2021er Prognosen anheben würden, würden sie von niedrigeren Bewertungserträgen in Höhe von 2,30 Mio. Euro (bisher: 5,30 Mio. Euro) ausgehen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, da der Abschluss der größten Transaktion der Unternehmenshistorie erst im kommenden Geschäftsjahr 2022 erfolgen werde. Dementsprechend würden die Analysten der GBC AG für das laufende Geschäftsjahr 2021 nun mit einem EBIT in Höhe von 2,93 Mio. Euro (bisher: 4,92 Mio. Euro) und einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,32 Mio. Euro (bisher: 1,82 Mio. Euro) rechnen. Die Prognosen für die Folgejahre würden die Analysten unverändert beibehalten.



Da die niedrigeren Ergebnisprognosen für 2021 lediglich eine Folge niedrigerer Bewertungserträge seien, würden sich beim DCF-Bewertungsergebnis nur marginale Veränderungen ergeben. Denn die Bewertungserträge hätten keinen Einfluss auf den Kapitalfluss, welcher die Basis für das DCF-Bewertungsmodell darstelle.



Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen daher ihr Kursziel von 2,60 Euro und behalten ihr "kaufen"-Rating für die Aktie von Coreo unverändert bei. (Analyse vom 04.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Coreo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,38 EUR +0,73% (04.10.2021, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,35 EUR -1,46% (04.10.2021, 10:07)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

CORE



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (04.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) weiterhin zu kaufen.Wie von den Analysten der GBC AG erwartet, habe hat die Coreo AG in den ersten sechs Monaten 2021 die Mieterlöse auf 1,93 Mio. Euro (VJ: 1,55 Mio. Euro) gesteigert. In erster Linie sei die Steigerung der Mieterlöse auf den im ersten Halbjahr 2020 erfolgten Zugang des NRW-Portfolios zurückzuführen, welcher nur anteilig in der Vorjahresperiode enthalten gewesen sei. Darüber hinaus habe die Gesellschaft beim Hydra-Portfolio Vermietungserfolge erreicht sowie insgesamt keine Corona-bedingten Mietausfälle verzeichnet.Der Anstieg der Mieterlöse sei einerseits von einer, absolut gesehen, leicht rückläufigen Entwicklung des Veräußerungsergebnisses in Höhe von 0,31 Mio. Euro (VJ: 0,49 Mio. Euro) sowie von einem sichtbaren Anstieg des Bewertungsergebnisses auf 0,78 Mio. Euro (VJ: 0,00 Mio. Euro) begleitet worden. Das Veräußerungsergebnis, welches anzeige, dass der Verkaufspreis (1,03 Mio. Euro) oberhalb des Buchwertabgangs (-0,72 Mio. Euro) liege, sei durch die Veräußerung einer von der Coreo AG direkt gehaltenen Immobilie in Gelsenkirchen sowie durch Veräußerungen aus dem Mannheimer und Göttinger Portfolio erzielt worden.In der Regel finde zum Halbjahr keine gutachterliche Wertermittlung des Immobilienportfolios statt. Da jedoch bei zwei Objekten des Hydra-Portfolios sowie bei einem Objekt des Mannheimer Portfolios bereits Kaufverträge über dem Buchwert abgeschlossen worden seien, habe die Gesellschaft hier eine Zuschreibung auf den Verkaufspreis in Höhe von 0,78 Mio. Euro vornehmen müssen. Parallel dazu seien diese Objekte in das kurzfristige Vermögen als "zur Veräußerung gehalten" klassifiziert worden.Mit dieser deutlich erhöhten Ertragsbasis sei die Coreo AG in der Lage gewesen, das EBIT auf 0,50 Mio. Euro (VJ: -0,10 Mio. Euro) zu steigern und damit auf Halbjahresbasis erstmals ein positives EBIT auszuweisen. Dies trotz der insgesamt auf 1,39 Mio. Euro (VJ: 0,88 Mio. Euro) gestiegenen Materialaufendungen, die aufgrund leicht erhöhter laufender Instandhaltung etwas überproportional zugelegt hätten.Ende 2020 habe die Coreo AG von einem namhaften Investor ein Darlehen in Höhe von 23,00 Mio. Euro erhalten. Dieses mit 6,75% verzinste Darlehen sei teilweise für die vorzeitige Rückzahlung einer mit 10,0% verzinsten Optionsanleihe im Volumen von 15,00 Mio. Euro genutzt worden, wodurch insgesamt die konzernweite FK-Verzinsung reduziert worden sei. Trotz der zum 30.06.2021 auf 62,17 Mio. Euro (30.06.2020: 45,95 Mio. Euro) gestiegenen Darlehensverbindlichkeiten hätten die Finanzaufwendungen deshalb mit -1,14 Mio. Euro (VJ: -1,12 Mio. Euro) auf Vorjahresniveau gelegen. Unterm Strich weise die Coreo AG ein Periodenergebnis in Höhe von -0,81 Mio. Euro (VJ: -0,74 Mio. Euro). Der Vorjahreswert sei dabei von latenten Steuererträgen in Höhe von 0,95 Mio. Euro positiv beeinflusst gewesen, weswegen die Gesellschaft nun ein unter dem Vorjahr liegendes Periodenergebnis ausweise.Nicht eingeplant hatten wir allerdings Veräußerungen von zwei Objekten des Hydra-Portfolios (Hanau, Darmstadt) sowie eines Objektes des Mannheimer Portfolios, für welche bereits abgeschlossene Kaufverträge vorliegen und diese deshalb als "zur Veräußerung" umgebucht wurden, so die Analysten der GBC AG. Inklusive des zum Verkauf stehenden Teils des Göttinger Portfolios belaufe sich der Bilanzansatz der zu veräußernden Vermögenswerte zum 30.06.2021 auf insgesamt 9,47 Mio. Euro, sodass im Falle eines Nutzen- und Lastenwechsels im zweiten Halbjahr 2021 die Veräußerungserlöse deutlich über den bisherigen Erwartungen der Analysten der GBC AG (bisher: 3,40 Mio. Euro) liegen dürften.Da bereits im ersten Halbjahr eine Ergebnisrealisierung im Rahmen der Wertzuschreibung erfolgt sei, dürften aus diesen Transaktionen keine weiteren Ergebnisse realisiert werden. Die Analysten der GBC AG würden daher ihre erwarteten Veräußerungserlöse für 2021 deutlich auf 12,87 Mio. Euro anheben und mit einem Veräußerungsergebnis in Höhe von 2,13 Mio. Euro (bisher: 1,52 Mio. Euro) rechnen. Die Veräußerung der Objekte werde aber mit einem signifikanten Liquiditätszufluss einhergehen, womit der finanzielle Spielraum für weitere Investitionen deutlich ansteigen werde.Ein weiterer Bestandteil unserer Schätzungen ist die von der Gesellschaft kommunizierte wertschöpfende Wachstumsstrategie, im Rahmen derer in den kommenden Geschäftsjahren nennenswerte Neuinvestitionen erfolgen sollen, so die Analysten der GBC AG. Das Portfolio solle in den kommenden vier bis fünf Jahren auf 400 bis 500 Mio. Euro ausgebaut werden. Von diesem Zielwert ausgehend, müsste die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren jährliche Neuinvestitionen sowie Zuschreibungen von ca. 60 Mio. Euro (400 Mio. Euro in fünf Jahren) ausweisen.Bis zur Veröffentlichung unserer letzten Researchstudie hatte die Coreo AG, unseren Schätzungen zur Folge, Objekte mit einem Volumen von rund 59 Mio. Euro erworben, so die Analysten der GBC AG. Für den Rest des Geschäftsjahres hätten die Analysten der GBC AG weitere Objekterwerbe in Höhe von 10 Mio. Euro unterstellt.