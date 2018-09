Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook. (25.09.2018/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Continental wählt Wirecard für neuen Fahrrad-Onlineshop - AktiennewsDie Business Unit TwoWheel von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) bietet ab jetzt einen Onlineshop für Fahrradzubehör an, so die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Zahlungsabwicklung für den Shop übernimmt dabei Wirecard, der führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie.Der Onlineshop ist zunächst für Kunden mit einer Lieferadresse in Deutschland verfügbar und bietet Zubehör, Radsportbekleidung und ausgewählte Reifen als Sondereditionen an. Aus diesem Angebot können Kunden online auswählen und dank Wirecard bequem und sicher bezahlen. Als Zahlungsmittel ist die Kreditkartenzahlung via Mastercard und Visa eingebunden.Marion Laewe, Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard betont: "Wir sind stolz, mit der Business Unit TwoWheel von Continental im Bereich Payment zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit Continental haben wir aus unseren verschiedenen Lösungen den gewünschten Mix aus sicherer und flexibler Bezahlung für den Continental Onlineshop gefunden, um den Trend zum Online Shopping mit der stark wachsenden Radsport-Community intelligent zu verbinden."