Bei Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) habe am Tagesende ein Plus von 1,5% zu Buche gestanden, jedoch habe der Zulieferer nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung aufgrund der weiterhin rückläufigen Automobilproduktion veröffentlicht. Die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge 2019 betrage nun rund 7 bis 7,5 Prozent (zuvor: rund 8 bis 9 Prozent). Der Jahresumsatz solle sich auf EUR 44 Mrd. bis EUR 45 Mrd. belaufen (zuvor: EUR 45 bis 47 Mrd.). Im Zuge der Pressemitteilung seien auch die vorläufigen Q2-Zahlen veröffentlicht worden, die im Rahmen der Markterwartungen gelegen hätten.



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) habe gestern die Investoren mit gutem Umsatz- und Orderwachstum überzeugen können. Mit einem Kursgewinn von +5,7% habe sich der Medizintechnikkonzern Philips an die Spitze des EURO STOXX 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) gesetzt.



Heute Morgen sei die Berichtssaison mit Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) und UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) fortgesetzt worden. Beide Unternehmen hätten die Erwartungen für das Nettoergebnis übertroffen. Im weiteren Verlauf des Tages würden noch Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO), Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM), Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN), United Technologies (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) und Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) berichten. (23.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa stachen am gestrigen Handelstag besonders Automobilhersteller- & Zulieferer-Aktien hervor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Verantwortlich gezeigt habe sich die Bereitschaft des deutschen Wirtschaftsministers, die Handelszölle auf Null zu senken, um im Handelsstreit mit den USA ein positives Signal zu senden.