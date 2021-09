Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

106,02 EUR -2,01% (09.09.2021, 11:07)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

106,04 EUR -1,45% (09.09.2021, 10:56)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.09.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 124 auf 114 Euro.Der Hannoveraner Konzern werde die Abspaltung von Vitesco (99,95%) an die eigenen Aktionäre am 16.09. vollziehen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wie bereits seit längerem bekannt, würden die Continental-Aktionäre für fünf Continental-Aktien zusätzlich eine Vitesco-Aktie (entspreche einer Sachdividende, die Continental-Aktie notiere mit Börsenbeginn am 16.09. ex Vitesco) erhalten. Der Nettobuchwert von Vitesco (100%) habe sich in der Continental-Bilanz per 30.06.2021 auf 3,55 Mrd. Euro (entspreche: 17,75 Euro je Continental-Aktie bzw. 88,74 Euro je Vitesco-Aktie) beziffert. Mit der Abspaltung von Vitesco "verliere" zwar Continental rund 20% des Konzernumsatzes, aber Vitesco sei im Konzern in den letzten Jahren ein deutlicher Underperformer gewesen. Zudem sei Vitesco durch die "Reihenfolge" des automobilen Strukturwandels (zuerst Elektromobilität) zunächst überdurchschnittlich von diesem betroffen.Diermeier erachte die Abspaltung nach wie vor als richtigen Schritt, der sich mittel-/langfristig wertsteigernd für die Continental-Aktionäre auswirken sollte. Zunächst sei allerdings Continental, wie die gesamte Branche, von der Knappheit an elektronischen Bauteilen betroffen, weshalb er seine Prognosen gesenkt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: