Die Continental AG entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern plane im Zuge seines Sparprogramms auch den Verkauf von Unternehmensteilen. Dabei gehe es um bestimmte Einheiten des Automotive-Geschäfts einschließlich Teilen der Antriebssparte Vitesco Technologies, habe Vorstandschef Elmar Degenhart der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch) gesagt. "Auch in der Industriesparte Contitech schließen wir solche Schritte nicht aus." Für einige Sparten führe das Management bereits Gespräche mit möglichen Interessenten."Das Reifengeschäft ist davon nicht betroffen."Degenhart zufolge gehe es potenziell um ca. 10% der 30.000 Stellen, die von dem Sparprogramm betroffen seien. Mit Blick auf Sorgen um einen Stellenabbau im Fall eines Verkaufs habe Degenhart nach Angaben des Blattes betont: "Gerade hier bedeutet das nicht, dass diese Arbeitsplätze automatisch verloren gehen, ebenso wie in anderen Teilen des Unternehmens, die wir in verschiedener Weise neu ausrichten oder verändern."Continental habe sein Sparprogramm zuletzt verschärft. Das Unternehmen wolle weltweit 30.000 Stellen "verändern", davon 13.000 in Deutschland. Neben dem Wegfall von Stellen würden auch Umschulungen von Mitarbeitern und Verlagerungen von Jobs dazu gehören. Dass der Konzern dies noch ein weiteres Mal ausweiten müsse, sei aus Sicht von Degenhart unwahrscheinlich.