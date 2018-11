Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (29.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Es nehme und nehme kein Ende - die Conti-Aktie könne den Kursverfall nicht stoppen. Am Mittwoch hätten die Papiere des Automobilzulieferers zeitweise fast sieben Prozent verloren und beinahe ein neues Fünf-Jahres-Tief markiert. Verantwortlich gewesen sei vor allem eine Aussage des Finanzvorstandes sowie ein negativer Analystenkommentar der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs.Am Mittwoch habe Continental-Finanzvorstand Wolfang Schäfer auf einer Konferenz einen weiter anhaltenden Margendruck für das kommenden Jahr angekündigt. Und als seien das noch nicht genug schlechte Nachrichten, habe Goldman Sachs kurzerhand für nochmals dickere Luft gesorgt.Der erhoffte Rebound lasse weiter auf sich warten. Die Talfahrt der Conti-Aktie scheine ungebremst weiter zugehen. Das Tief von Ende Oktober könnte durchaus noch einmal getestet werden. Würden die Papiere unter die Marke von 128,00 Euro fallen, was zugleich der tiefste Stand seit fünf Jahre wäre, könnte es noch weiter abwärts gehen. Die nächste Unterstützung liege dann bei 120,80 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: