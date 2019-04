Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (26.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental habe in einem schwachen und von viel Unsicherheit geprägtem Marktumfeld im ersten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Umsatz und Gewinn seien zwar zurückgegangen. Der Verlust sei jedoch deutlich geringer ausgefallen als befürchtet. Könne Vorstandschef Elmar Degenhart auf der heutigen Hauptversammlung die Investoren mit dem Ausblick überzeugen?Nach zwei Gewinnwarnungen im vergangenen Jahr habe die Continental-Aktie deutlich an Wert verloren. Zum Jahreswechsel seien die Anteilsscheine so billig zu haben gewesen wie zuletzt im Jahr 2014. Doch die Abwertungsphase scheine abgeschlossen, auch wenn ein frisches Kaufsignal erst mit dem nachhaltigen Sprung über die 150-Euro-Marke generiert werden würde. Dieses dürfte mit dem bestätigten Ausblick im Rücken nun gelingen. Risikobewusste Anleger könnten daher weiter auf steigende Kurse spekulieren.Continental sei ein insgesamt solider Start in das neue Geschäftsjahr gelungen. Dank seines Technologieportfolios habe sich das Unternehmen von der deutlich rückläufigen Marktdynamik absetzen können. Der Umsatz liege mit 11,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei im Jahresvergleich zwar um 17,1 Prozent auf 884,2 Millionen Euro zurückgegangen. Analysten hätten im Vorfeld allerdings nur mit einem Wert knapp über 800 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte EBIT-Marge betrage 8,1 Prozent.Im Umfeld der heutigen Hauptversammlung habe sich der Continental-Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart zufrieden mit dem Quartalsergebnis gezeigt: "Die weltweite Autoproduktion ist zu Beginn des Jahres wie erwartet stark zurückgegangen. Umso erfreulicher ist unser solides Ergebnis. Wir verdanken es zum einen unserer starken Marktposition auf den Mobilitätsmärkten weltweit. Unsere erhöhte Kostendisziplin hat dazu ebenfalls beigetragen."Im laufenden Geschäftsjahr stelle Continental weitere wichtige Weichen für ihre im zurückliegenden Juli angekündigte, organisatorische Neuaufstellung. Ein wesentlicher Bestandteil davon sei die rechtliche Verselbstständigung ihres Antriebsgeschäfts. Continental habe sie bereits zum 1. Januar 2019 planmäßig vollzogen. Seitdem treibe Continental die Vorbereitungen für den möglichen Teilbörsengang ihres Antriebsgeschäfts mit dem künftigen Namen Vitesco Technologies weiter voran. Damit sei je nach Marktlage ab 2020 zu rechnen.Risikobewusste Anleger können weiter auf steigende Kurse spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)