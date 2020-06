Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

87,68 EUR +2,67% (22.06.2020, 14:04)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

87,48 EUR +1,82% (22.06.2020, 13:58)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (22.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Automobilzulieferer sei von der Corona-Pandemie in hohem Maße getroffen worden. Conti versuche, mit Stellenabbau, Sparprogramm und einer neuen Kreditlinie der Krise irgendwie zu trotzen. Ob man damit wieder auf Kurs komme, bleibe abzuwarten. Von der Analystenfront komme heute jedenfalls eine durchaus kritische Meinung. Der DAX-Titel reagiere dennoch positiv.Die Citigroup senke den Daumen und korrigiere das Kursziel von 89 auf 85 Euro. Die Halteempfehlung für die Conti-Aktie hätten die Amerikaner aber bestätigt. Damit bestehe aus Sicht der Citigroup-Analysten etwas Abwärtspotenzial für die Aktie, die im Bereich von 88 Euro notiere.Der Kredit-Deal sei eine weitere "Krisen-Maßnahme" und ergänze die Stellenabbau- und Kostensenkungspläne. Gerade aktuell sei die Not groß. So habe Conti-Chef Elmar Degenhart jüngst gesagt, dass das Q2 wohl das "schwierigste in der Nachkriegszeit ist". Und eine Verschärfung des Kurses beim Personalabbau sei nicht ausgeschlossen. Wie schwierig die Lage tatsächlich in Hannover sei, würden die Anleger am 5. August erfahren - da präsentiere Conti das Zahlenwerk für die Monate April bis Juni.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: