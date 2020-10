Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

101,30 EUR +0,55% (23.10.2020, 09:03)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

100,50 EUR (22.10.2020)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (23.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental habe am Mittwochabend Eckdaten zum dritten Quartal veröffentlicht. Der Autozulieferer und Reifenhersteller sei auch in diesem Quartal in die roten Zahlen gerutscht, habe damit aber besser abgeschnitten, als Analysten befürchtet hätten. Die Profitabilität habe die Erwartungen übertroffen, habe Warburg-Analyst Marc-Rene Tonn geschrieben. Dazu sehe der freie Barmittelzufluss nach der enttäuschenden ersten Jahreshälfte stark aus. Das Analysehaus Warburg Research habe Continental auf "buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen.Die Commerzbank habe die Einstufung für Continental auf "hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Reifenhersteller und Autozulieferer habe ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt, habe Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Die bereinigte EBIT-Marge als Kennziffer für die Ertragskraft sei sehr stark und auch der freie Barmittelfluss deutlich besser als erwartet gewesen. Dagegen habe der Bereich Automotive Technologies enttäuscht. In diesem Bereich habe die bereinigte EBIT-Marge deutlich unter der Marktschätzung gelegen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Autozulieferer habe in puncto Marge und Liquidität positiv überrascht, habe Analystin Gungun Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung geschrieben. Die Markterwartung bezüglich des operativen Ergebnisses (EBIT) dürfte nun deutlich steigen.Die Aktie von Continental kann sich weiter über der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke halten - das ist klar positiv zu werten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Am 11. November gebe es detaillierte Zahlen. Zudem werde der wichtige Ausblick auf das kommende Jahr erwartet. (Analyse vom 23.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link