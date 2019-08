Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

117,82 EUR -1,57% (08.08.2019, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,12 EUR -2,33% (08.08.2019, 10:37)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (08.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Der Bericht für Q2/2019 habe die Eckdaten (Umsatz, bereinigte EBIT-Marge) von Ende Juli bestätigt. Alle fünf Bereiche hätten Umsatzrückgänge (organisch) sowie Ergebnis- und Margenverschlechterungen gezeigt. Der Automotive-Bereich habe aber erneut den Markt outperformen können. Das erstmals veröffentlichte berichtete EBIT und das EPS hätten unter den Analysten-Erwartungen gelegen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019, der Ende Juli mehrheitlich gesenkt worden sei, sei im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden (u.a. Umsatz: 44-45 Mrd. Euro; bereinigte EBIT-Marge: 7,0% bis 7,5%).Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden für die OECD eine Stabilisierung des Wachstumstempos sowie eine stabile Wachstumsdynamik für China signalisieren. Überrascht habe den Analysten die strategische Unternehmensentscheidung, nicht in die Fertigung von Festkörper-Batteriezellen einsteigen zu wollen (bei Lithium-Ionen-Batteriezellen verständlich). Er habe seine Prognosen nochmals gesenkt (u.a. EPS 2019e: 9,15 (alt: 9,29) Euro; EPS 2020e: 11,54 (alt: 12,03) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven (Strukturwandel in der Abnehmerbranche) und des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Continental-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 133,00 auf 130,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 08.08.2019)Börsenplätze Continental-Aktie: