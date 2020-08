Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

82,18 EUR +1,46% (10.08.2020, 09:45)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

82,54 EUR +1,58% (10.08.2020, 09:31)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (10.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental habe in der vergangenen Woche die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen sei in diesem Zeitraum wegen der Corona-Krise auch unter dem Strich tief in die Verlustzone gerutscht. Der Nettoverlust habe zwischen April und Ende Juni 741,1 Millionen Euro betragen, so der DAX-Konzern. Vor einem Jahr habe Conti noch 484,8 Millionen Gewinn gemacht. "Im Tal der schlimmsten Wirtschaftskrise der Autoindustrie seit dem zweiten Weltkrieg haben wir besser abgeschnitten als unsere Märkte", habe Vorstandschef Elmar Degenhart laut Mitteilung gesagt.Conti wolle auch angesichts des bereits bekannten Umsatzeinbruchs von 41,2 Prozent auf 6,62 Milliarden Euro weitermachen mit den Einsparungen. "Unser harter Tritt auf die Kostenbremse wirkt spürbar und schnell", so Degenhart. Im zweiten Quartal habe Conti die Fixkosten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 400 Millionen Euro gesenkt. Im Gesamtjahr sollten die ausgabewirksamen Fixkosten um insgesamt mehr als fünf Prozent zurückgehen, die Investitionen um über 25 Prozent.Auf einen konkreten Jahresausblick verzichte Conti weiter, auch im dritten Quartal dürfte die weltweite Fahrzeugproduktion um zehn bis 20 Prozent unter Vorjahr liegen. Im zweiten Quartal seien es laut Conti 45 Prozent gewesen.Die Meinungen der Analysten zur Conti-Aktie würden derweil weit auseinander gehen. Während das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Continental nach einer Investorenveranstaltung auf "buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen habe, bewerte die US-Bank J.P. Morgan Continental mit "underweight" und sehe ein Kursziel von 64 Euro. J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi rechne für 2021 mit einem etwas stärkeren Produktionsrückgang als zuvor.Derzeit gibt es bessere Werte, Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2020)Mit Material von dpa-AFX