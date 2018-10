Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (25.10.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Für Aktionäre des Hannoveraner Konzerns könnte es kaum schlechter laufen. Der radikale Kursverfall der Aktie, befeuert durch zwei Gewinnwarnungen und der generellen Skepsis im Sektor, scheine immer noch kein Ende zu finden.Die zukünftigen Pläne des Automobilkonzerns könnten die Conti-Aktionäre derzeit kaum über den Kursverfall der Aktie hinwegtrösten. Seit Mitte des Jahres habe sich der Aktienkurs fast halbiert und die Aktie notiere nun auf einem Kursniveau, welches zuletzt im Herbst 2013 auf den Kurstafeln zu fnden gewesen sei.Dennoch würden solche stürmische Zeiten auch lukrative Einstiegskurse bieten. Fakt sei, dass Goldman Sachs ein Wachstum von 6% bis 2022 beim Hannoveraner Konzern erwarte. Und auch das Segment, in welchem sich Continental bewege, werde in Zukunft nicht unbedeutend sein - gerade im Hinblick auf Elektronik und Sensoren, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:135,90 EUR +4,98% (25.10.2018, 14:20)