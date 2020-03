Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

83,58 EUR +5,66% (10.03.2020, 13:20)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

83,74 EUR +7,50% (10.03.2020, 13:34)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (10.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 135 auf 83 Euro.Selten habe die Floskel "Jetzt ist Fahren auf Sicht angesagt" besser zugetroffen als zur Zei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zur bisherigen Baustelle "Handelskonflikte" und den Zukunftsthemen respektive Gegenwartsthemen "Elektromobilität" und "Autonomes Fahren" geselle sich mit der Coronavirus-Krise aktuell noch ein weiteres großes Problemfeld für die Automobilkonzerne. Gut möglich, dass der Vorstand bei einer Ausweitung der Krise seine Ziele noch einmal nach unten korrigieren müsse.Mit Blick auf den bereits stark zurückgekommenen Aktienkurs und in der Erwartung/Hoffnung auf ein baldiges In-den-Griff-Bekommen der Coronavirus-Krise bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, angesichts des Anlagehorizontes von einem Jahr seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie. Das Kursziel reduziere er marktbedingt von 135 auf 83 Euro. (Analyse vom 10.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Continental AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: