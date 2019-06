Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

127,54 EUR +1,71% (11.06.2019, 09:55)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (11.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseContinental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) fiel in den letzten Wochen wieder deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 31. Mai habe die Continental-Aktie fast auf dem Tief vom Januar 2018 notiert, das bei 118,30 EUR liege. Von dort aus habe sich die Aktie etwas erholt, sei aber bisher am Widerstand bei 127,66 EUR hängen geblieben. Verkaufsdruck sei aber seitdem noch nicht wieder aufgekommen. Continental notiere noch relativ komfortabel über dem Jahrestief.Gelinge der Continental-Aktie ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 127,66 EUR, dann wäre eine Fortsetzung der Erholung möglich. Mögliche Ziele lägen bei 133,67 EUR oder bei 142,73 EUR. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 118,30 EUR kommen, müsste mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 104,39 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 11.06.2019)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:127,50 EUR +2,66% (11.06.2019, 09:47)