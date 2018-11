Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

150,55 EUR +3,22% (02.11.2018, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

151,00 EUR +2,86% (02.11.2018, 10:13)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (02.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Es gibt Hoffnung - AktienanalyseDie Aktionäre von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) mussten in diesem Jahr starke Nerven zeigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gleich zwei Mal habe der Konzern seine Prognose nachjustiert. Kein Wunder, dass die Aktie zu den schwächsten Werten im DAX gehöre. Seit Januar habe sich ein Minus von 35 Prozent angestaut. Doch nun gebe es Hoffnung. Denn es laufe offenbar doch etwas besser als befürchtet. Das bereinigte Betriebsergebnis habe im dritten Quartal rund 770 Mio. Euro betragen, habe Finanzchef Wolfgang Schäfer in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.Bei der Gewinnwarnung im August habe der Konzern nur "über 700 Mio." in Aussicht gestellt. Schäfer sehe seinen Konzern daher auf einem guten Weg, die gesenkten Jahresziele zu erreichen: "Die bereinigte Umsatzrendite sollte im Gesamtjahr wie angekündigt über neun Prozent liegen", habe er Aussagen aus dem August bestätigt. Allerdings könnte der Umsatz etwas schwächer ausfallen als geplant. "Wir hatten rund 45 Mrd. für das Gesamtjahr angekündigt, es könnten vielleicht 44,5 Mrd. werden", so Schäfer. Das sei "noch im Rahmen dessen, was wir erwartet hatten". Das sähen offenbar auch die Anleger so. Denn die Aktie habe auf Wochensicht um mehr als fünf Prozent zugelegt.Für zusätzlichen Schub sorgte die Nachricht, dass Chinas Regierung womöglich der schwächelnden Nachfrage auf dem Automarkt mit Steuersenkungen entgegenwirken will, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2018)