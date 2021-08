Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

114,18 EUR -0,10% (26.08.2021, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

114,08 EUR -0,07% (26.08.2021, 10:42)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (26.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Die Entwicklung in der Autozuliefersparte sorgt für lange Gesichter - AktienanalyseDer Autozulieferer und Reifenhersteller Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) hat sich nach dem harten Jahr 2020 weiter stabilisiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Hannoveraner hätten im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 545 Mio. Euro erzielen können, nachdem im coronageprägten Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 741 Mio. Euro angefallen sei. Der Umsatz habe um fast 50 Prozent auf 9,9 Mrd. Euro angezogen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten sei nach hohem Vorjahresverlust bei 711 Mio. Euro gelandet. Die entsprechende Marge habe bei 7,2 Prozent gelegen. Die Erwartungen der Analysten seien damit deutlich übertroffen worden. Wie der Konzern berichtet habe, seien zuletzt etliche neue Aufträge eingegangen. Auch das Reifengeschäft sei gut gelaufen, etwa in der Erstausrüstung von Elektroautos.Das Unternehmen blicke daher etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. So solle der Umsatz der fortgeführten Geschäfte nun zwischen 33,5 und 34,5 Mrd. Euro landen. Zuvor seien 32,5 bis 34,5 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. Bei der um Sondereffekte bereinigten Marge vor Zinsen und Steuern werde ein Wert zwischen 6,5 bis 7,0 Prozent angepeilt, statt bisher 6,0 bis 7,0 Prozent. Die Antriebssparte Vitesco, die im September abgespalten und an die Börse gebracht werde, sei hier bereits herausgerechnet. Eigentlich gute Nachrichten. An der Börse habe sich die Begeisterung dennoch in Grenzen gehalten.Für lange Gesichter habe insbesondere die Entwicklung in der Autozuliefersparte gesorgt. In diesem Segment habe Conti zur großen Überraschung der Analysten erneut rote Zahlen geschrieben. CEO Nikolai Setzer habe dafür vor allem die Chipkrise in der Fahrzeugbranche verantwortlich gemacht. "Nach einem bereits verhaltenen Jahresstart hat der anhaltende Mangel an Halbleitern die Automobilproduktion im zweiten Quartal wie erwartet stark gebremst", habe er bei der Vorlage der Zahlen gesagt. Und mit Besserung sei auch im zweiten Halbjahr nicht zu rechnen. "Insgesamt werden der Chipengpass sowie steigende Rohstoffpreise die Automobilindustrie im gesamten Jahr 2021 belasten."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: