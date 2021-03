Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (10.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Die Zahlen für das Q4/2020 (untestiert) seien besser als von Diermeier erwartet ausgefallen, aber ergebnisseitig hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Die Ziele für das Gesamtjahr 2020 habe Conti erreicht. Den Dividendenausfall für das abgelaufene Geschäftsjahr (0,00 (Vj.: 3,00) Euro/Aktie) habe Continental bereits Ende Februar angekündigt. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (impliziere Umsatz- und Ergebnissteigerungen) sei umsatz- und margenseitig hinter den Analystenprognosen und dem Marktkonsens zurückgeblieben (Conti-Aktie am Berichtstag (09.03.): -8%). Es würden zudem erneut erhebliche Sonderbelastungen (für Restrukturierung und Carve-Out; aber deutlich niedriger als in 2020 und 2019) anfallen. Zudem belaste die Halbleiterknappheit.Diermeier habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2021e: 4,78 (alt: 7,59) Euro; EPS 2022e: 9,87 (alt: 10,17) Euro). Er erwarte, dass sich Conti kontinuierlich den im Dezember 2020 bekannt gegebenen Mittelfristzielen (ohne Powertrain; organisches Umsatzwachstum: 5% bis 8% p.a.; bereinigte EBIT-Marge: rund 8% bis 11%; ROCE: rund 15% bis 20%) annähere.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Continental-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel laute unverändert 126,00 Euro. (Analyse vom 10.03.2021)Börsenplätze Continental-Aktie: