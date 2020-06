Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental stehe vor einer Entlassungswelle. Nach Informationen der "Wirtschaftswoche" würden die Folgen der Corona-Krise den Konzern stark belasten. Continental werde deshalb an der Kostenschraube drehen müssen, um der schwachen Nachfrage und geringeren Produktion entgegenzuwirken. In diesem Zuge könne Vorstandschef Elmar Degenhart keine Jobgarantien aussprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Continental betriebsbedingte Kündigungen aussprechen müsse, sei sehr hoch.Insidern zufolge möchte Continental auf diesem Wege "einige 100 Millionen Euro" sparen. Laut dem Geschäftsbericht seien Ende 2019 konzernübergreifend rund 240.000 Mitarbeiter angestellt gewesen. Die Personalkosten seien mit rund 11,75 Milliarden Euro eine der größten Kostenposition in der Bilanz der Hannoveraner gewesen. Daher sei es verständlich, dass der Konzern über diese Stellschraube versuche, Geld zu sparen.Continental zähle zu den größten Automobilzuliefern der Welt. Im Zuge der Pandemie sei die Automobilindustrie in schweres Fahrwasser geraten. Werke hätten schließen müssen, die Nachfrage sei stark eingebrochen. Das angekündigte Konjunkturpaket begünstige Verbrennungsmotoren nicht explizit. Von dieser Entscheidung habe sich Conti-CEO Degenhart sichtlich enttäuscht gezeigt: "Wir können von politischer Seite keine Hilfe erwarten." Das gelte zumindest für die akute, kurzfristige Krisenbekämpfung".Continental sei jedoch schon der Pandemie unter Druck gewesen. Im Rahmen eines Strukturprogramms sei bereits angekündigt worden, bis 2029 20.000 Stellen zu streichen. Damit habe man 500 Millionen Euro einsparen wollen. Nun prüfe Continental weitere Maßnahmen.Bis dahin bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 10.06.2020)Mit Material von dpa-AFX