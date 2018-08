Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

187,40 EUR +1,60% (06.08.2018, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

187,55 EUR +1,21% (06.08.2018, 14:38)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (06.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 220 auf 200 Euro.Während der Hannoveraner Konzern habe im erdsten Halbjahr 2018 die Markterwartungen beim Umsatz, EBIT und EBT leicht verfehlt, hätten diese beim Nachsteuerergebnis übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Mitte Juli verkündete Umstrukturierung des Konzerns sei von der Börse seither nicht mit Kursgewinnen honoriert worden, was allerdings auch daran liegen möge, das sich die Pläne bereits seit Anfang des Jahres abgezeichnet hätten. Seit dem 52-Wochen-Hoch der Continental-Aktie Anfang Januar habe das Papier mehr als ein Viertel an Wert verloren. Probleme könnte der Konzern in den kommenden Monaten durch die WLTP-Problematik allerdings auch durch zunehmende weltweite Handelskonflikte bekommen. Die recht niedrige Verschuldungn der Continental AG lasse deutlichen Raum für weitere Übernahmen auch im Milliarden-Bereich sowie für Investitionen in Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Elektrifizierung.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie bekräftigt, reduziert aber marktbedingt das Kursziel für diese von 220 auf 200 Euro. (Analyse vom 06.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: