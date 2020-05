Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

74,44 EUR -0,48% (07.05.2020, 11:58)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

74,12 EUR -0,91% (07.05.2020, 12:10)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (07.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 75 auf 73 Euro.Die Fazits für viele Unternehmen würden sich wiederholen: Während die Q1-Zahlen infolge der Corona-Pandemie bereits massiv eingebrochen seien, würden wir für Q2 noch schlechtere Werte erwarten, die sogar in den roten Bereich rutschen könnten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. China gebe aber Hoffnung und zeige möglicherweise den Weg aus der Coronavirus-Krise auf. Der Automobil-Absatzrückgang im Reich der Mitte sei im März mit nur noch 36% gegenüber dem Februar (80%) deutlich moderater ausgefallen. Im April könnte das Minus sogar nur noch im einstelligen Prozent-Bereich gelegen haben. Die Coronavirus-Krise sei von den wirtschaftlichen Auswirkungen her deutlich gravierender als 9/11 oder die Finanzkrise. Schwope gehe momentan davon aus, dass Autoproduktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um 10 bis 20% einbrechen würden. Die Rückgänge der Gewinngrößen der Unternehmen dürften prozentual deutlich höher ausfallen, wenngleich sie kaum zu kalkulieren seien.Mit Blick auf den Anlagehorizont von einem Jahr bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie und passt das Kursziel von 75 auf 73 Euro an. (Analyse vom 07.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Continental AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: