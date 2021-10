Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (26.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Papiere vom Automobilzulieferer Continental würden heute die DAX-Liste der Top-Gewinner anführen. Der Kurs habe bei fast vier Prozent im Plus notiert, zum Handelsschluss hätten aber leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die momentane Konstellation sei allerdings einen Blick wert, denn die Aktie befinde sich in einer spannenden Ausgangslage.Als Automobilzulieferer habe auch Continental mit den anhaltenden Lieferengpässen zu kämpfen. Diese Sorgen seien allerdings nicht neu und so scheine vieles bereits in der Aktie eingepreist zu sein. Die Kursentwicklung sei seit Jahresbeginn nämlich bescheiden, das 52-Wochen-Hoch sei im Juni bei 118 Euro markiert worden. Ein neues Jahrestief habe der Titel Anfang Oktober bei 89,73 Euro erreicht.Von diesem Tiefpunkt aus habe sich der Kurs in den vergangenen Wochen erholt und kämpfe aktuell mit der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. Im Zuge der Erholung habe die Aktie auch den Widerstand bei 97 Euro gemeistert, hier sei der GD50 verlaufen. Der Indikator fungiere nun als Unterstützung. Mit dem Überschreiten dieser Marke hätten die Bullen ein erstes Lebenszeichen gesendet, da der GD50 als kurzfristige Trendindikation genutzt werde.Anleger beachten weiterhin den Stopp bei 87,10 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link