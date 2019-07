Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (25.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter de Lupe.Der Hannoveraner Konzern leide unter der Krise in der Automobilindustrie und habe zuletzt seine Prognose für das Gesamtjahr senken müssen. Folgerichtig sei die Continental-Aktie zwischenzeitlich stark abgesackt, habe sich allerdings schnell wieder erholen können.Aus charttechnischer Sicht sei die Bodenbildung weiterhin im Gange. Sollte die Continental-Aktie diese im Bereich von 130 Euro vollziehen können, sei der nächste Schritt der Angriff auf die 200-Tage-Linie bei 134,50 Euro. Gelinge dieser, sei der Weg bis in den Bereich von 150 Euro frei.Die Konjunkturrisiken seien mittlerweile im Kurs eingepreist. Neueinsteiger könnten mit dem Aufbau einer ersten Position beginnen. Bereits investierte Anleger könnten an Bord bleiben und einen Stopp knapp unterhalb des Mehrjahrestiefs bei 112,46 Euro setzen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2019)Börsenplätze Continental-Aktie: