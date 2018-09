Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (28.09.2018/ac/a/d)



Der bisherige Continental-Chef Elmar Degenhart sei in seinem Amt bestätigt worden. Der Aufsichtsrat bestelle den 59-Jährigen für weitere fünf Jahre zum CEO. Zuletzt habe der Conti-Chef erhebliches Vertrauen der Anleger verspielt, nachdem der Hannoveraner Konzern zwei Gewinnwarnungen in Folge herausgegeben habe.Für den Conti-Chef stünden in den kommenden fünf Jahren nun einige Herausforderungen ins Haus. Im Börsenjahr 2018 blicke Continental auf eine bislang erschütternde Entwicklung. Rund 36% habe der Aktienkurs des Automobilzulieferers seit Jahresbeginn verloren. Es bleibe abzuwarten, wie die Hannoveraner unter CEO Degenhart die anstehenden Herausforderungen meistern würden.Auf aktuellem Kursniveau habe die Continental-Aktie zuletzt im Jahr 2014 notiert. Eine technische Unterstützung liege auf dem damaligen Jahrestief bei 136,85 Euro. Da sei also noch etwas Luft nach unten. Langfristig orientierte Anleger sollten eine Bodenbildung der Continental-Aktie abwarten, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.