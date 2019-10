Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

123,42 EUR +3,56% (22.10.2019, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

123,26 EUR +3,09% (22.10.2019, 15:11)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (22.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Autozulieferer präsentiere Eckdaten für das dritte Quartal. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Der Konzernumsatz von Conti habe bei rund 11,1 Mrd. Euro gelegen. Die bereinigte EBIT-Marge bei rund 5,6 Prozent. Der Umsatz der Automotive Group habe rund 6,6 Mrd. Euro erreicht, mit einer bereinigten EBIT-Marge von rund 1,6 Prozent. Als Fels in der Brandung habe sich einmal mehr das Reifengeschäft erwiesen. Der Umsatz der Rubber Group habe bei rund 4,6 Mrd. Euro und die bereinigte EBIT-Marge bei knackigen 12,3 Prozent gelegen.Der Konzern habe ebenfalls gemeldet, in Q3 Wertminderungen in Höhe von rund 2,5 Mrd. Euro zu verbuchen. Diese seien in der Annahme begründet, dass sich die derzeitige Weltproduktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren nicht wesentlich verbessern werde. Außerdem seien Rückstellungen für den kürzlich vorgestellten Konzernumbau in Höhe von 97 Mio. Euro angefallen. Die Belastungen würden in Q3 und im Gesamtjahr beim auf die Anteilseigner entfallenden Konzernergebnis zu einem Verlust führen. Es seien aber keine wesentlichen Auswirkungen auf den Dividendenvorschlag für das laufende Jahr zu erwarten.Die Anleger würden sich die Laune durch die Wertminderungen nicht verderben lassen. Die Conti-Aktie stürme an die DAX-Spitze. Die Conti-Aktie hinterlasse ein ähnliches Bild wie Daimler und BMW. Jedoch habe die Daimler-Aktie bereits heute ein Kaufsignal gesendet.