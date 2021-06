XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

131,20 EUR -0,03% (08.06.2021, 10:13)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (08.06.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental: Aktie respektiert Widerstand aus dem Jahr 2019 - AktiennewsDie Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) gibt am Dienstag um 0,93% auf 130,44 Euro nach und zieht sich damit im Wochen-Chart von dem gestern erreichten Hoch bei 132,68 Euro zurück, so die Experten von XTB.Der Bereich sei zuletzt im November 2019 getestet worden und stimme mit der Fibonacci-Extension von 161,8% des Aufwärtsimpulses, der mit dem Tief vom März 2020 begonnen habe, überein. Aufgrund des starken Wochenstarts notiere die Aktie für diese Woche immer noch in der Gewinnzone. Könne die Rally auch für eine sechste Woche fortgesetzt werden? Wichtige Unterstützungen seien bei 126,50 und 119,94 Euro zu finden. Bei einem Ausbruch über 132,68 Euro könnte wiederum mehr Aufwärtspotenzial freigesetzt werden. Das 200% Retracement und der Widerstand bei 157,00 Euro dürften den Käufern als wichtige Kursziele dienen.Börsenplätze Continental-Aktie:130,78 EUR -0,86% (08.06.2021, 10:26)