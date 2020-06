Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (15.06.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie könnte wieder nach oben drehen - ChartanalyseDie Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) befindet sich seit einem Tief vom 19. März 2020 bei 51,45 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie bis 8. Juni 2020 an den EMA 200 geklettert. Dieser liege aktuell bei 98,63 EUR. Dort sei der Wert vor einigen Tagen nach unten abgeprallt und setze seitdem zurück. Dabei habe er sich dem letzten Zwischenhoch in der Erholung bei 82,98 EUR angenähert. Dort verlaufe auch der EMA 50. Bei 80,48 liege zudem der Aufwärtstrend seit 19. März.Die Continental-Aktie könnte noch etwas schwächer in den Handel starten und in Richtung 82,98 bis 80,48 EUR abfallen. In diesem Bereich könnte sie allerdings wieder nach oben drehen und in Richtung 98,63 EUR oder sogar ca. 108,00 bis 110,00 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 80,48 EUR abfallen, könnte es zu Abgaben bis 66,88 EUR kommen. (Analyse vom 15.06.2020)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:84,00 EUR -3,31% (15.06.2020, 08:46)