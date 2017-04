Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

199,90 EUR +0,30% (20.04.2017, 10:14)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

199,644 EUR +0,48% (20.04.2017, 10:22)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen vorläufigen Umsatz von rund 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (20.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie gehört weiterhin zu den Stars im Automobilsektor! AktienanalyseFür Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", gehört die Aktie des Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) weiterhin zu den Stars im Automobilsektor.Continental habe sich im Rahmen der Shanghai-Automesse gemeldet. Man wolle das Segment Powertrain profitabler machen. Die letztendlichen Maßnahmen dafür werde Continental in einigen Tagen bekannt geben. Insgesamt habe die Continental AG die Umsatzziele von 43 Mrd. Euro für das laufende Jahr bestätigt. Bis 2020 solle das Ganze auf 50 Mrd. Euro steigen. Der chinesische Anteil von jetzt 5 Mrd. Euro solle bis 2020 auf 10 Mrd. Euro zulegen. Nach Ansicht des Börsenexperten sei Continental ganz gut positioniert. Das sei der einzige Autowert, den er mehr oder weniger empfehlen würde, weil man gerade im Bereich Elektromobilität viele Sachen schon in der Pipeline habe. Die Continental-Aktie gehöre nach wie vor zu den Stars im Automobilsektor.Die Continental-Aktie habe nun den kurzfristigen Aufwärtstrend angetestet.Der Test des Aufwärtstrends ist durchaus eine Gelegenheit, um bei der Continental-Aktie antizyklisch eine kleine Trading-Position aufzubauen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2017)Börsenplätze Continental-Aktie: