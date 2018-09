Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (24.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Die Continental-Aktie habe im bisherigen Jahresverlauf einen schweren Stand. Mit einem Kursminus von fast 30% habe der Titel fast die rote Laterne unter allen DAX-Titeln inne. Aus charttechnischer Sicht gebe es allerdings Hoffnung auf Besserung. So habe das Papier zuletzt einen klassischen "morning star" ausgeprägt. Interessanterweise sei die Ausprägung dieses Candlestickumkehrmuster auf Basis einer alten Trendlinie seit März 2014 (akt. bei 146,32 EUR) gelungen. Dass das Schlimmste ausgestanden sei, signalisiere auch die Entwicklung auf Monatsbasis. Hier ergebe sich im bisherigen Monatsverlauf ein weiteres Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. "Hammers". Eine nachhaltige Rückeroberung des Tiefs vom November 2016 (158,20 EUR) dürfte nun als wichtiger Katalysator für einen weitergehenden Erholungsimpuls dienen. Im Erfolgsfall markiere das Tief vom September 2015 (171,30 EUR) das nächste wichtige Anlaufziel. Neben der o. g. alten Trendlinie würden das jüngste Verlaufstief bei 146,60 EUR sowie das Tief vom Oktober 2014 bei 136,85 EUR als Auffangmarken auf der Unterseite dienen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:157,65 EUR -0,91% (24.09.2018, 09:21)