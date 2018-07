Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (19.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Continental habe bekannt gegeben, dass der Konzern eine der größten organisatorischen Umbaumaßnahmen der Unternehmensgeschichte beschlossen habe. Ab 2020 solle eine Holding-Struktur eingeführt werden. Unterhalb der Dachmarke "Continental Group" solle es dann drei Geschäftseinheiten geben: Continental Rubber, Continental Automotive und Powertrain.Nachdem der Vorstand bereits Anfang des Jahres über Pläne zur Umstrukturierung des Konzerns berichtet habe, sei die jetzige Mitteilung nicht überraschend gekommen. Überraschend seien allenfalls der Umfang und die Detailliertheit des Vorhabens, was darauf hindeute, dass viele Entscheidungen zur Ausgestaltung der Pläne schon gefallen seien.Ob der Börsengang oder letztlich gar ein Verkauf des Bereichs Powertrain sinnvoll für Continental sei, lasse sich nur schwer einschätzen. Dazugehörige Bereiche wie Elektroantriebe oder Batteriesysteme könnten angesichts ihrer zukünftigen Bedeutung überaus ertragreich werden. Zudem sollte man nicht vergessen, dass die bei Conti in früheren Jahren häufig zur Disposition stehende Reifen-Sparte seit Jahren der margenstärkste Bereich sei. Die neue Struktur dürfte einerseits eine Reaktion auf die abnehmende Bedeutung des Verbrennungsmotors und die zunehmende Bedeutung des Elektromotors sein. Andererseits könnte der Wert der Teile größer sein als der Wert der bisherigen Conti. Auch dürften höhere Freiheitsgrade der einzelnen Bereiche Kooperationen und das grundsätzliche Agieren am Markt erleichtern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.