Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

219,951 EUR +1,33% (09.11.2017, 11:25)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (09.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Neunmonatszahlen das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 200 auf 210 Euro.Die Neunmonatszahlen des Hannoveraner Konzern hätten im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die relativ niedrige Verschuldung der Continental AG lasse deutlichen Raum sowohl für Übernahmen im Milliarden-Bereich als auch für Investitionen in Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Elektrifizierung. Erst jüngst habe das Unternehmen mitgeteilt, dass er das israelische IT-Sicherheitsunternehmen Argus Cyber Security übernehme. Medien hätten von einemKaufpreis von rund 400 Mio. USD berichtet.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Continental-Aktie bestätigt und das Kursziel von 200 auf 210 Euro angehoben. (Analyse vom 09.11.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:220,05 EUR +1,59% (09.11.2017, 11:11)