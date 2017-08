Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (23.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Signifikanter Ausbruch voraus?! ChartanalyseDas langfristige Chartbild der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) ist nicht gerade von hoher Spannung geprägt, jedoch glänzt das Papier durch seine extrem gute Auswertbarkeit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach dem die Continental-Aktie im Bereich von 158,20 Euro einen tragfähigen Boden gefunden habe und einen übergeordneten Abwärtstrend gegen Ende letzten Jahres habe überwinden sowie auf ein vorläufiges Niveau von 206,55 Euro habe zulegen können, sei die Aktie anschließend wieder in eine kurzfristige Konsolidierung gefallen. Diese habe bis auf das Unterstützungsniveau von 187,20 Euro abwärts gereicht, unglücklicherweise sei dadurch auch der gleitende Durchschnitt EMA 200 kurzzeitig bärisch gekreuzt worden. Der gestrige Ansturm des Papiers auf die seit den Jahreshochs bestehende Abwärtstrendlinie lasse jedoch einen größeren Boden in diesem Bereich vermuten.Der recht dynamische Wochenauftakt könnte seitens der Marktteilnehmer nun zu einem nachhaltigen Ausbruchsversuch genutzt werden und im weiteren Verlauf einen ersten Kursschub auf das Niveau von rund 200,00 Euro erlauben. Bei anhaltender Kursstärke wäre sogar ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs bei 209,95 Euro vorstellbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.08.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:196,45 EUR +0,38% (23.08.2017, 09:25)