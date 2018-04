Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingbare Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (18.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der deutsche Autozulieferer und Reifenhersteller habe seine Ergebnisprognose nach unten korrigiert. Im ersten Halbjahr 2018 werde es Unternehmensangaben zufolge wegen Wechselkurs- und Bestandsbewertungseffekten zu einer Ergebnisbelastung von rund 150 Mio. Euro kommen.Die Continental-Aktie gebe nach der Gewinnwarnung kräftig nach. Dabei sei auch kurz die 200-Tage-Linie unterschritten worden, die aktuell bei 215,66 Euro verlaufe. Die heutigen Kursverluste würden - charttechnisch betrachtet - vorerst ohne Auswirkungen bleiben. Der Aufwärtstrend seit Ende 2016 sei intakt. "Der Aktionär" bleibe bezüglich der Geschäfts- und Kursentwicklung von Continental zuversichtlich. Das Kursziel liege bei 270 Euro. Engagierte Anleger sollten die Stopp-Loss-Marke bei 185 Euro beachten, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2018)