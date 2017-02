Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (02.02.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Übergeordnet würden die Analysten den Chartverlauf der Continental-Aktie für einen der vielversprechendsten überhaupt halten. Diese Einschätzung sei zunächst einmal auf den Bruch des seit Dezember 2015 bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 179,44 EUR) zurückzuführen. Im Zusammenspiel mit einer weiteren Trendlinie seit September 2015 bilde der zuerst angeführte Trend zudem sogar eine "bullishe" Keilformation, welche zum Jahreswechsel nach oben aufgelöst worden sei. In diesem Kontext biete der Pullback der letzten Wochen an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 182,22 EUR) bzw. an den ehemaligen Korrekturtrend möglicherweise eine zweite Einstiegsgelegenheit.Zumindest das Chance-Risiko-Verhältnis könne aktuell als günstig bezeichnet werden. Während der o. g. alte Abwärtstrend seit Dezember 2015 eine enge Absicherung ermögliche, würden die Analysten auf der Oberseite deutliche Renditechancen bis in den Bereich der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 200 EUR sehen. Auf dem Weg in diese Region markiere das bisherige Jahreshoch bei 194,65 EUR ein wichtiges Etappenziel. Perspektivisch lasse die aufgelöste Keilformation sogar auf ein Schließen der Abwärtskurslücke von Anfang Januar 2016 bei 220,10/222,55 EUR hoffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2016)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:184,60 EUR +0,16% (02.02.2017, 10:17)