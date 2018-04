Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

218,00 EUR -0,09% (19.04.2018, 08:50)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

217,80 EUR (18.04.2018)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (19.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Frank Biller, Investmentanalyst von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Rund eine Woche vor der Hauptversammlung am 27. April habe Continental seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr korrigiert. So werde nun eine bereinigte EBIT-Marge von rund 10,5% (bisher "mehr als 10%") erwartet.Als Grund für die Anpassung der Guidance seien Währungseffekte (neben den abgesicherten Währungen würden v.a. CHF, GBP, BRL und TRY belasten) sowie Bestandsbewertungseffekte genannt worden. Beides belaste Q1/18 mit jeweils rund 50 Mio. EUR und Q2/18 mit weiteren 50 Mio. EUR. Die Gesamtbelastung belaufe sich damit auf rund 150 Mio. EUR und betreffe größtenteils den Reifenbereich. Q1/18 werde in der Rubber Group durch die Sonderbelastungen das bereinigte EBIT etwa 100 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des Vorjahres (628 Mio. EUR) liegen. Die bereinigte Marge dürfte sich damit von 15,1% auf rund 12% absenken. Für das Gesamtjahr 2018 erwarte Continental für die Rubber Group nun eine bereinigte Marge von mehr als 14% (bisher "rund 15%"). Für den Konzern liege die Margenerwartung bei "mehr als 10%" (bisher "rund 10,5%").Der Analyst gehe davon aus, dass die Bewertungsanpassungen Einmalcharakter hätten. Die Währungseffekte sehe er als Belastungen, die über Preisanpassungen und Effizienzsteigerungen aufgefangen werden müssten. Die Senkung der Prognose um rund 150 Mio. EUR entspreche etwa 0,75 EUR je Aktie bzw. 0,3% vom Börsenwert. Die negative Kursreaktion dürfte damit übertrieben sein, zumal sich das Segment Automotive erwartungsgemäß entwickelt haben sollte.Die Continental-Aktie bleibt damit attraktiv bewertet, Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt das Rating "kaufen". Als Hauptrisiko sehe er niedrigere als von ihm erwartete Automobilabsätze. (Analyse vom 18.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link