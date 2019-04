Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 243.300 Mitarbeiter. (04.04.2019/ac/a/d)



Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Nach zwei Gewinnwarnungen im vergangenen Jahr habe das Papier des Hannoveraner Konzerns deutlich an Wert verloren. Zum Jahreswechsel sei die Continental-Aktie so billig zu haben gewesen wie zuletzt im Jahr 2014. Die Abwertungsphase scheine aber abgeschlossen, auch wenn ein frisches Kaufsignal erst mit dem Sprung über die 150-Euro-Marke generiert werden würde.Die Continental-Aktie habe sich seit Jahresbeginn bereits von ihren Tiefstständen lösen können, v.a. in den letzten Tagen sei ein steigendes Kaufinteresse zu spüren gewesen. Ein technisches Kaufsignal werde allerdings erst generiert, wenn die Continental-Aktie den horizontalen Widerstand bei 150 Euro und die 200-Tage-Linie (akt. bei 151,44 Euro) nachhaltig überwunden habe.Eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA, eine kapitalmarktfreundliche Lösung des Brexit oder weitere positive Konjunkturdaten (v.a. aus China) könnten für die notwendigen Impulse sorgen. Da sich von Seiten des Unternehmens der Newsflow in den kommenden Wochen nicht nachhaltig verbessern dürfte, sollten Anleger vor einem Neueinstieg erst das Kaufsignal mit dem Sprung über die 150-Euro-Marke abwarten, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)