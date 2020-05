Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 80,00 Hold HSBC Henning Cosman 14.05.2020 90,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 14.05.2020 64,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 08.05.2020 79,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 08.05.2020 75,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 08.05.2020 73,00 Halten Nord LB Frank Schwope 07.05.2020 75,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 07.05.2020

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

75,04 EUR +0,75% (18.05.2020, 08:22)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

74,04 EUR +3,84% (15.05.2020)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (18.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 64,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 7. Mai 2020 die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2020 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. Mai zu entnehmen ist, habe die Corona-Krise das Geschäft des zweitgrößten Autozulieferers Continental im ersten Quartal schwer getroffen. Der Gewinn sei unterm Strich um fast die Hälfte auf noch 292,3 Mio. Euro gesunken. Der Umsatz sei von Januar bis März verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 10,9% auf 9,8 Mrd. Euro zurückgegangen.Ende April habe das nach dem Konkurrenten Bosch zweitgrößte Unternehmen der Zulieferbranche auf Basis vorläufiger Daten noch eine etwas bessere Entwicklung als zunächst befürchtet gemeldet. Für den Umsatz sei ursprünglich eine Spanne von 9,4 bis 9,8 Mrd. Euro erwartet worden. Das unter anderem um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe im ersten Jahresviertel um 51,1% auf 431,9 Mio. Euro abgenommen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Sascha Gommel, in einer Analyse vom 14.05.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 90,00 Euro nach einem Gespräch mit dem Chef der Investor-Relations-Abteilung Bernhard Wang bestätigt. Die Aussagen über das geplante Produktivitätsverbesserungsprogramm seien ermutigend, da es eine Überprüfung des Portfolios und der Standorte des Autozulieferers und Reifenherstellers über alle Sparten hinweg beinhalte, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Jose Asumendi hat den Titel in einer Analyse vom 08.05.2020 weiterhin mit dem Votum "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 64,00 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Autozulieferer angepasst - unter dem Einfluss deutlich niedrigerer diesjähriger Produktionserwartungen in der Autoindustrie. Das Kursziel mache er nun aber am Jahr 2021 fest.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: