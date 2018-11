Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 218,00 Equal Weight Barclays Kristina Church 29.10.2018 220,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 26.10.2018 180,00 Buy Kepler Cheuvreux Thomas Besson 26.10.2018 195,00 Buy Equinet Tim Schuldt 26.10.2018 205,00 Overweight Morgan Stanley Victoria Greer 25.10.2018 170,00 Hold Commerzbank Yasmin Steilen 25.10.2018 184,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 25.10.2018 188,00 Buy Goldman Sachs Gungun Verma 16.10.2018 145,00 Underperform Exane BNP Paribas Dominic O'Brien 16.10.2018 165,00 Buy Jefferies Ashik Kurian 12.10.2018 225,00 Buy UBS David Lesne 25.09.2018 205,00 Kaufen LBBW Frank Biller 17.09.2018 159,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 13.09.2018 170,00 Hold HSBC Henning Cosman 13.09.2018 210,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 04.09.2018 150,00 Sell Berenberg Cristian Dirpes 30.08.2018 175,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.08.2018 194,50 Buy Citigroup - 23.08.2018 215,00 Buy Merrill Lynch Kai Müller 23.08.2018 200,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 23.08.2018 174,00 Neutral Credit Suisse Sascha Gommel 22.08.2018 160,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 22.08.2018 170,00 Halten NordLB Frank Schwope 22.08.2018 200,00 Hold S&P Capital IQ Adrian Ng 02.08.2018

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

144,95 EUR -0,21% (06.11.2018)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

143,45 EUR -0,76% (06.11.2018)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (07.11.2018/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 225,00 oder 145,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 08.11.2018 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der UBS, David Lesne, in einer Branchenstudie vom 25.09.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 225,00 Euro bestätigt. Umfragen unter Verbrauchern hätten gezeigt, dass diese den Preis nicht mehr als wichtigstes Kriterium beim Reifenkauf ansehen würden, so der Analyst. Entsprechend gebe es unter Reifenherstellern keinen Grund für einen Preiskampf. Continental stehe in der Rangfolge der von ihm bevorzugten Branchenaktien an zweiter Stelle nach Pirelli.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Exane BNP Paribas und liegt bei 145,00 Euro. Dominic O'Brien, Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, hat in einer Branchenstudie vom 16.10.2018 sein "underperform"-Votum bestätigt. Die Q3-Zahlen der europäischen Autoindustrie sollten nicht als Kursstütze dienen, so der Analyst. Denn der neue Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP sowie ein schwächelnder chinesischer Absatzmarkt hätten auf den Ergebnissen gelastet. Er ziehe nach wie vor die Aktien der Autohersteller jenen der Zulieferer vor.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?