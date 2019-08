Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 137,50 Hold HSBC Henning Cosman 30.07.2019 140,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 24.07.2019 175,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 23.07.2019 130,00 Neutral UBS David Lesne 23.07.2019 140,00 Buy Bank of America Kai Müller 23.07.2019 124,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 23.07.2019 133,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.07.2019 142,00 Buy Goldman Sachs Gungun Verma 23.07.2019 130,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 22.07.2019 119,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 22.07.2019 130,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 17.07.2019 136,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 16.07.2019 210,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 09.07.2019 130,00 Neutral Oddo BHF Michael Foundoukidis 01.07.2019 145,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 28.06.2019 140,00 Hold Berenberg Cristian Dirpes 20.06.2019

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,20 EUR 0,00% (06.08.2019, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,64 EUR -1,71% (05.08.2019, 17:35)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (06.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 oder 119,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 07.08.2019 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Juli zu entnehmen ist, habe das Unternehmen seine Ziele beim Umsatz und Ergebnis senken müssen. Weil die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in diesem Jahr wohl um 5% sinken dürfte statt stabil zu bleiben, dürfte der Umsatz nur noch 44 bis 45 Mrd. Euro erreichen, zuvor seien 45 bis 47 Mrd. Euro angepeilt gewesen. Bei der um Sondereffekte bereinigten Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern würden nur noch zwischen 7 und 7,5% erwartet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Max Warburton, in einer Branchenstudie vom 09.07.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 210,00 Euro bestätigt. Der europäischen Autoindustrie laufe mit Blick auf die CO2-Ziele in der EU ab 2021 die Zeit davon, so der Analyst. Es sei wegen der notwendigen Maßnahmen mit deutlichen Auswirkungen auf die Gewinne zu rechnen. Bei Continental als Zulieferer gebe es jedoch Chancen für Umsatzzuwächse angesichts neuer Technologien zur CO2-Reduktion.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von J.P. Morgan. Jose Asumendi, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat den Titel nach der Gewinnwarnung am 22.07.2019 weiterhin mit dem Rating "underweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 119,00 Euro belassen. Asumendi gehe jetzt aber davon aus, dass das Unternehmen einen Kostensenkungsplan vorlegen werde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: