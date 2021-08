Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 128,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 10.08.2021 145,00 Buy Citigroup Gabriel Adler 09.08.2021 124,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 06.08.2021 125,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 06.08.2021 110,00 Halten Nord LB Frank Schwope 05.08.2021 162,00 Buy UBS David Lesne 05.08.2021 124,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 05.08.2021 155,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 05.08.2021 126,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 05.08.2021 150,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 05.08.2021



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

116,42 EUR -0,80% (17.08.2021, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

116,98 EUR -0,61% (16.08.2021)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (17.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 162,00 oder 110,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 5. August 2021 die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. August zu entnehmen ist, habe sich Continental nach dem harten Jahr 2020 weiter stabilisiert - der Mangel an Mikrochips würden aber auch bei dem Autozulieferer deutliche Spuren zeigen.Die Hannoveraner hätten im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 545 Mio. Euro erzielen können, nachdem im corona-geprägten Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 741 Mio. Euro angefallen sei. Wie der DAX-Konzern berichtet habe, seien zuletzt etliche neue Aufträge eingegangen. Auch das Reifengeschäft sei gut gelaufen, etwa in der Erstausrüstung von Elektroautos. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe mit knapp 711 Mio. Euro und einer Marge von 7,2% deutlich über den durchschnittlichen Schätzungen von Analysten gelegen. Zwischen April und Juni habe der Gesamtumsatz um fast die Hälfte auf 9,9 Mrd. Euro zugelegt.Unsicherheit bringe jedoch nach wie vor die weltweite Knappheit bei Elektronik-Bauteilen. Conti-Chef Nikolai Setzer habe erklärt: "Insgesamt werden der Chip-Engpass sowie steigende Rohstoffpreise die Automobilindustrie im gesamten Jahr 2021 belasten." Dies falle in eine Zeit, in der große Teile der Nachfrage eigentlich zurück seien. Die Autohersteller würden versuchen, die aufgestauten Bestellungen abzuarbeiten, nachdem es in der ersten Jahreshälfte 2020 wegen der Pandemie noch Schließungen von Händlern und Werken gegeben habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, David Lesne, in einer Analyse vom 05.08.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 162,00 Euro belassen. Der Jahresausblick bleibe hinter den Erwartungen zurück, so der Analyst.Die Situation könnte sich im zweiten Halbjahr noch einmal verschärfen. Mit der Abspaltung des Powertrain-Geschäfts fokussiere sich Continental stärker auf Zukunftsfelder der Automobilität, wenngleich das "alte" Reifen-Geschäft der Stabilitätsanker und Gewinnbringer des Konzerns bleibe. 2022 sollte eine Rückkehr des Automobilmarktes auf das Vorkrisenniveau möglich sein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: