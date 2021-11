Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 100,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.10.2021 92,00 Equal-weight Morgan Stanley Victoria Greer 25.10.2021 105,00 Halten Nord LB Frank Schwope 25.10.2021 105,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 25.10.2021 118,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 25.10.2021 136,00 Buy UBS David Lesne 22.10.2021 113,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 22.10.2021 140,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 22.10.2021 108,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 19.10.2021 95,00 Hold Deutsche Bank Christoph Laskawi 01.10.2021 100,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 23.09.2021 115,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 17.09.2021



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

102,04 EUR -0,23% (09.11.2021, 08:29)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

102,30 EUR +0,41% (08.11.2021)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (09.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 140,00 oder 92,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 10. November 2021 die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2021 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Oktober zu entnehmen ist, hätten sich die Aussichten beim Autozulieferer und Reifenhersteller mit dem Teilemangel in der Autoindustrie nach dem dritten Quartal wie erwartet noch einmal eingetrübt. Weil sich die weltweite Autoproduktion in den vergangenen Monaten deutlich schwächer entwickelt habe als zuvor angenommen, rechne Conti-Chef Nikolai Setzer in diesem Jahr nur noch mit 32,5 bis 33,5 Mrd. Euro Umsatz. Bisher habe jeweils eine Milliarden Euro mehr im Plan gestanden. Auch die Profitabilität leide: Die um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern dürfte nur noch 5,2 bis 5,6% erreichen statt wie zuletzt angepeilt 6,5 bis 7%.Überraschend komme die Prognosesenkung nicht, nachdem führende Marktforschungsinstitute ihre Schätzungen für die Weltautoproduktion in den vergangenen Monaten scharf nach unten korrigiert hätten - wegen Chipmangels und Lieferstau im Welthandel hätten Teile gefehlt und in vielen Werken hätten die Bänder stillgestanden.Im dritten Quartal sei der Umsatz bei Conti laut vorläufigen Zahlen insgesamt um 7,4% auf 8,04 Mrd. Euro zurückgegangen. Die bereinigte operative Marge habe bei 5,2% gelegen, 3,2 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Endgültige Geschäftszahlen und das Nettoergebnis wolle das Unternehmen am 10. November vorlegen.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Morgan Stanley. Analystin Victoria Greer hat den Titel in einer Analyse vom 25.10.2021 weiterhin mit "equal-weight" bewertet. Das Kursziel wurde von 97,00 auf 92,00 Euro gesenkt. Greer habe ihre Gewinnschätzungen je Aktie reduziert. Die Margenprognose der Hannoveraner liege unter ihrer Annahme.