Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 110,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 13.08.2020 64,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 07.08.2020 105,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 06.08.2020 90,00 Underweight Barclays Erwann Dagorne 06.08.2020 70,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 06.08.2020 89,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 06.08.2020 110,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 06.08.2020 70,00 Neutral UBS David Lesne 05.08.2020 86,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 05.08.2020 75,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 05.08.2020 85,00 Halten Nord LB Frank Schwope 05.08.2020



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (14.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 64,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 5. August 2020 die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2020 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. August zu entnehmen ist, sei der Autozulieferer und Reifenhersteller wegen der Corona-Krise auch unter dem Strich tief in die Verlustzone gerutscht. Der Nettoverlust habe zwischen April und Ende Juni 741,1 Mio. Euro betragen. Vor einem Jahr habe Conti noch 484,8 Mio. Gewinn gemacht. "Im Tal der schlimmsten Wirtschaftskrise der Autoindustrie seit dem zweiten Weltkrieg haben wir besser abgeschnitten als unsere Märkte", habe Vorstandschef Elmar Degenhart gesagt.Continental wolle auch angesichts des bereits bekannten Umsatzeinbruchs von 41,2% auf 6,62 Mrd. Euro weitermachen mit den Einsparungen. "Unser harter Tritt auf die Kostenbremse wirkt spürbar und schnell", so Degenhart. Im zweiten Quartal habe Conti die Fixkosten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 400 Mio. Euro gesenkt. Im Gesamtjahr sollten die ausgabewirksamen Fixkosten um insgesamt mehr als 5% zurückgehen, die Investitionen um über 25%.Auf einen konkreten Jahresausblick verzichte Continental weiter, auch im dritten Quartal dürfte die weltweite Fahrzeugproduktion um 10 bis 20% unter Vorjahr liegen. Im zweiten Quartal seien es 45% gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der DZ BANK, Michael Punzet, in einer Analyse vom 13.08.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "kaufen"-Rating und den fairen Wert von 110,00 Euro bestätigt. Obwohl die Corona-Pandemie den Automobilzulieferer und Reifenhersteller in Q2 weniger stark getroffen habe als erwartet, habe er für das dritte Jahresviertel einen vorsichtigeren Marktausblick geliefert, so der Analyst. Continental sollte im Zuge einer Erholung der Autonachfrage, auch wenn diese regional unterschiedlich und in Teile eher schleppend verlaufen dürfte, von seiner breiten globalen Aufstellung und der soliden Bilanzstruktur profitieren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: